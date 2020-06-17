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Агент 024

Склад бордюров организовали прямо на газоне. Жители Бишкека ждут объяснений

На улице Медерова организовали склад бетонных изделий. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Под высоковольтными линиями устроили погрузочно-разгрузочный склад бетонных изделий. Круглосуточно работают большегрузные машины, подъемник. Грохот, пыль. Ломается новая трасса, бордюры, тротуар. Уничтожаются зеленые насаждения. Кто смотрит за порядком в городе?» — написал он.

По словам жителя Бишкека, на жалобы городские службы не реагируют.

По словам читателя, такая ситуация уже длится около недели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156332/
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