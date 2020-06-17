Склад бордюров организовали прямо на газоне. Жители Бишкека ждут объяснений

На улице Медерова организовали склад бетонных изделий. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Под высоковольтными линиями устроили погрузочно-разгрузочный склад бетонных изделий. Круглосуточно работают большегрузные машины, подъемник. Грохот, пыль. Ломается новая трасса, бордюры, тротуар. Уничтожаются зеленые насаждения. Кто смотрит за порядком в городе?» — написал он.

По словам жителя Бишкека, на жалобы городские службы не реагируют.

По словам читателя, такая ситуация уже длится около недели.

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