Водители в Бишкеке игнорируют линии разметки и знаки дорожного движения

Читатели 24.kg присылают фото и видео с нарушителями Правил дорожного движения.

По словам бишкекчанина, водитель на автомашине Mazda на повороте на улицу Анкара проехал по встречке и встал за стоп-линию на красный свет.

На перекрестке улиц Сухэ-Батора и Токомбаева нарушитель повернул направо не с той полосы, создав аварийную ситуацию.

Ранее читатель прислал видео, как на пересечении улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина водитель грузовика проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.