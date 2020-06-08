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Агент 024

Водители в Бишкеке игнорируют линии разметки и знаки дорожного движения

Читатели 24.kg присылают фото и видео с нарушителями Правил дорожного движения.

По словам бишкекчанина, водитель на автомашине Mazda на повороте на улицу Анкара проехал по встречке и встал за стоп-линию на красный свет. 

На перекрестке улиц Сухэ-Батора и Токомбаева нарушитель повернул направо не с той полосы, создав аварийную ситуацию.

Ранее читатель прислал видео, как на пересечении улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина водитель грузовика проехал перекресток на красный сигнал светофора. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155153/
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