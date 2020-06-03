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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за нарушителей переход через дорогу становится опасным

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машина стояла на тротуаре на улице Малдыбаева, хотя рядом есть большая парковка возле детской спортшколы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти водители также заехали на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам читателя, постоянно оставляют свои машины на разметке пешеходного перехода на улице Боконбаева.

Из-за владельца этого автомобиля переход через дорогу становится опасным.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Таксисты стоят на остановке общественного транспорта возле Восточного автовокзала. Некоторые сидят на раскладных стульчиках в тени, и, видимо, их давно никто не беспокоит», — написал бишкекчанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154651/
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