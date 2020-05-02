В Бишкеке таксисту отказали в получении пропуска, несмотря на наличие документов

Жителю Бишкека, который занимается частным извозом пассажиров, отказали в получении пропуска, несмотря на все имеющиеся документы. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам таксиста, он заполнял заявку правильно и представлял все необходимые бумаги.

«Как можно понять наше государство? Оно реально решило добить народ? Я работаю таксистом, у меня трое детей. Мало того, что, сколько не отправлял заявку на гумпомощь, все время отказывали. Теперь, когда я могу выйти и заработать на еду детям, мне второй день отказывают в пропуске, непонятно почему. Представил все документы, которые прилагают другие таксисты», — пишет горожанин.

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