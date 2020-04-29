Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями

Жительнице Бишкека принесли квитанцию за электричество с увеличенными в два раза показаниями счетчика. Об этом 24.kg сообщила ее дочь.

«Моя мама, ей 85 лет, получила счет за электроэнергию с приписанными показаниями в 183 киловатт-часа. Мы, как законопослушные плательщики, отправили показания по SMS, а когда получили квитанцию, то показания были увеличены в два раза. Мама плакала. Это выглядит особо цинично в такое непростое время, когда пенсионерам приходится экономить абсолютно на всем», — написала женщина.

По ее словам, они подали жалобу, в ОАО «Северэлектро» обещали разобраться.

«Это уже второй случай с нашими счетами за последние три месяца. В январе я подавала жалобу на действия этого же контролера после приписок на мой счет. Теперь проблема у моей матери», — сообщила бишкекчанка.

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