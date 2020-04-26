За парковку возле рынка «Сары-Озон» требуют плату. Ссылаются на мэрию

За парковку в переулке Клубный, возле рынка «Сары-Озон» требуют оплату — 20 сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, водителям говорят, что парковка организована мэрией. «Вообще, законно ли это сделано? Должны предоставлять какие-то документы, чеки?» — интересуется он.

С января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек. Правда, муниципалитет создал платные парковки без утверждения положения о них и депутаты горкенеша сомневались в их законности. Но в итоге они поддержали проект временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок в столице до внедрения автоматизированной системы платных парковок.

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