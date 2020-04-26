Жители Бишкека и Чуйской области жалуются на отсутствие воды

Жители Бишкека и Чуйской области вновь жалуются на отключения питьевой воды.
«В жилмассиве «Ак-Ордо» Ленинского района начались отключения воды. Она есть только ночью. С апреля до осени вообще ее нет. Просьба к властям помочь. Мы писали во все инстанции. Обещали сделать, но все по-прежнему», — написал читатель 24.kg.
«В микрорайоне «Улан-2» нет воды. Сейчас Орозо, а воды нет. Работаю пожарным, весь грязный. Как тут говорить о гигиене», — сообщил житель Бишкека.
«В новостройке «Хан-Тенгри» в селе Кок-Жар нам не дают воду, то отключают, то говорят, что трубы старые, то еще придумывают всякие причины. Сидим на карантине и без воды. Не знаем уже, куда обращаться. Около 200 домов сейчас без воды», — пожаловался читатель.
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