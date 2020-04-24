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Сюжет: Новый коронавирус

Динара Аляева: Детское отделение онкологии в Оше не получит деньги на лекарства

Детское отделение онкологии в Оше не получит ни сома для закупки необходимых лекарственных препаратов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

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По ее словам, в Ошском детском отделении онкологии из трех врачей сейчас работают всего два. «Некому работать. Почему? Потому что нет лекарств. В отделении нет аспарагиназы, цитозара, метотрексата, дактиномицина, тромбомассы и других. Трем больным детям были вынуждены, к сожалению, из-за отсутствия лекарств назначить паллиативную химиотерапию. Что это значит? Это значит, что на три маленькие жизни через месяц станет меньше в нашей стране. Потому что правительство провалилось в обеспечении лекарствами больных детей. Посмотрите в глаза родителям этих детей, если посмеете», — написала Динара Аляева.

Ранее кабмин рапортовал о выделении 160 миллионов сомов на закупку лекарств для людей с онкозаболеваниями. 100 миллионов сомов выделили для взрослых и 60 миллионов — для детей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151010/
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24 апреля, пятница
15:21
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