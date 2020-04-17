20:34
USD 80.01
EUR 87.11
RUB 1.07
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли данные о получателях

На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли имена и все данные, кому перечисляют средства со счета Министерства здравоохранения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Переводы денег со счета пожертвований Минздрава

Читайте по теме
Сайт для отслеживания денег на счете по борьбе с COVID-19 создан в Кыргызстане

По его словам, 15 апреля неизвестным физическим лицам со счета пожертвований Минздрава перевели около 4 миллионов сомов.

«Кто эти физические лица? 16 апреля переводы физлицам продолжились и по-прежнему не раскрывают, кто они и за какую услугу или же за что им выплачивают деньги. Если это врачи, так укажите, что деньги перечисляют им. А то какая-то непрозрачная цифровизация получается», — сказал читатель.

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи 24.kg заявили, что это связано с требованием Закона «Об информации персонального характера».

«До 15 апреля было видно, кому распределяют средства. Однако после юридического заключения все данные о лице закрыли. Нельзя без разрешения публиковать сведения человека о его финансах. Что касается Минздрава, то там идут доплаты и компенсации. Их получают сотрудники здравоохранения», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане запустили информационный ресурс help.covid.kg, на котором размещают информацию о поступившей благотворительной помощи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150407/
просмотров: 1392
Версия для печати
Материалы по теме
Семнадцать часов на улице. Врачи ЦСМ № 17 до сих пор ждут обсервации
Цифра дня. $456,4 миллиона внешней помощи получит Кыргызстан от доноров
К нам не обращались. Как горздрав отреагировал на требования бишкекских врачей
Зарплату госслужащим в Кыргызстане выплатят полностью
Отпиской ответил Минздрав детям с эпилепсией, оставшимся без нужных лекарств
Антикризисный план. Какая реальная помощь нужна бизнесу Кыргызстана
Врачи пяти ЦСМ Бишкека требуют провести ПЦР-анализ на коронавирус
Врачи ЦСМ № 17 с ночи требуют изолировать их. Никакой реакции от Минздрава
Коронавирус обнажил болезненные точки систем Кыргызстана
Кыргызстанцы прилетели из Турции. Их разместят в обсервации на карантин
Популярные новости
Режимы ЧС&nbsp;и&nbsp;ЧП в&nbsp;Кыргызстане. Некоторые не&nbsp;соблюдают правила и&nbsp;выходят из&nbsp;дома Режимы ЧС и ЧП в Кыргызстане. Некоторые не соблюдают правила и выходят из дома
Объявления о&nbsp;продаже пропусков в&nbsp;Бишкеке распространяют в&nbsp;мессенджерах Объявления о продаже пропусков в Бишкеке распространяют в мессенджерах
Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он&nbsp;обратился к&nbsp;президенту Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту
Кыргызстанцы прилетели из&nbsp;Турции. Их&nbsp;разместят в&nbsp;обсервации на&nbsp;карантин Кыргызстанцы прилетели из Турции. Их разместят в обсервации на карантин
Бизнес
Ипотека от&nbsp;6&nbsp;процентов на&nbsp;собственность &laquo;Бакай Банка&raquo; Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
Как банки адаптируются к&nbsp;карантину и&nbsp;помогают людям Как банки адаптируются к карантину и помогают людям
MegaCom раздает до&nbsp;10&nbsp;ГБ интернета всем, кто сидит дома MegaCom раздает до 10 ГБ интернета всем, кто сидит дома
В&nbsp;Джалал-Абадской и&nbsp;Чуйской областях работают выездные кассы &laquo;Керемет Банка&raquo; В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
17 апреля, пятница
20:28
Сбивший инспектора патрульной милиции водитель сдался властям Сбивший инспектора патрульной милиции водитель сдался в...
19:50
На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли данные о получателях
19:36
Семнадцать часов на улице. Врачи ЦСМ № 17 до сих пор ждут обсервации
19:01
Цифра дня. $456,4 миллиона внешней помощи получит Кыргызстан от доноров
18:30
Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»