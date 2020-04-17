На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли данные о получателях

На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли имена и все данные, кому перечисляют средства со счета Министерства здравоохранения. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, 15 апреля неизвестным физическим лицам со счета пожертвований Минздрава перевели около 4 миллионов сомов.
«Кто эти физические лица? 16 апреля переводы физлицам продолжились и по-прежнему не раскрывают, кто они и за какую услугу или же за что им выплачивают деньги. Если это врачи, так укажите, что деньги перечисляют им. А то какая-то непрозрачная цифровизация получается», — сказал читатель.
В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи 24.kg заявили, что это связано с требованием Закона «Об информации персонального характера».
«До 15 апреля было видно, кому распределяют средства. Однако после юридического заключения все данные о лице закрыли. Нельзя без разрешения публиковать сведения человека о его финансах. Что касается Минздрава, то там идут доплаты и компенсации. Их получают сотрудники здравоохранения», — отметили в ведомстве.
В Кыргызстане запустили информационный ресурс help.covid.kg, на котором размещают информацию о поступившей благотворительной помощи.
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