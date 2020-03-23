ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями

Из-за сокращения общественного транспорта в Бишкеке в автобусах не протолкнуться. Фото 24.kg прислал читатель.

«Это автобус маршрута № 18. Только он в Маевке ходит. Вот чего добились, отменив общественный транспорт. Пустили бы все, так не было бы столпотворения», — написал он.

Напомним, что в связи с введением чрезвычайной ситуации в столице ограничили движение общественного транспорта — микроавтобусные маршруты полностью не работают.

Мэрия столицы просит всех отнестись с пониманием к временным трудностям. Все меры ограничительного характера вводятся исключительно для обеспечения безопасности здоровья кыргызстанцев.

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