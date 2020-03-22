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ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос

Самолеты из Дубая и Москвы сегодня под утро приземлились в аэропорту «Манас» в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в аэропорту творится бардак, никто не знает, как себя вести в первый день чрезвычайной ситуации. «Нашим нельзя давать деньги на коронавирус. Вместо того чтобы улучшить условия людям, устроили дурдом. Встречающих загнали за ворота, ничего не объясняют. Ссылаются на то, что это первый день так, ничего непонятно, как действовать», — сказал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147479/
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