Пассажиры рассказали, в каких ужасных условиях их содержат в карантине

Пассажиры рейсов, прибывших из стран, где есть зараженные коронавирусом, пожаловались на условия содержания в карантинном помещении в аэропорту «Манас».

Читатель 24.kg рассказал, что прилетел транзитным рейсом сегодня из Барселоны через Стамбул в 7.55.

«Условия ужасные. Отопления в комнате нет, вода только в туалете из крана. Двери в комнаты и туалет не закрываются. До 12.30 нас еще не кормили. Нас пугают тем, что заберут телефоны. Сейчас могут отключить свет», — сообщили редакции.

Накануне из Германии вернулись вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Абдыбек Дюшалиев. Они находятся на домашнем карантине. Результаты парламентариев на коронавирус отрицательные.

Между тем в Казахстане у двоих вернувшихся из Германии граждан обнаружили коронавирус. По данным онлайн-карты, в РК четыре случая заражения.