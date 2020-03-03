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Агент 024

В сквере Тоголока Молдо выгуливают собак. Жителям района это не нравится

В сквере Тоголока Молдо постоянно выгуливают собак без намордников и поводков. Нет у владельцев и пакетов, чтобы убирать за своими питомцами. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В этом парке много горожан гуляют сами и с детьми, особенно по выходным. Просьба к мэрии Бишкека или Первомайскому акимиату принять действенные меры. Запрещать и штрафовать надо. Либо хотя бы отгородить участок парка, чтоб с собаками только там гуляли. Нужно защитить детей и взрослых от собак. Или обязательно городским властям ждать пока не случится несчастный случай?» — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Собаки в сквере Тоголока Молдо

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145388/
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