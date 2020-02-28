07:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Жители жалуются на бездействие чиновников Новопавловского айыл окмоту

По переходной аллее центральной улицы села Новопавловка невозможно пройти. Местные власти на жалобы жителей не реагируют. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Начало Новопавловки, улица Фрунзе. На аллее поставили киоски, паркуют грузовики, грязь. Дети по ней ходят в школу», — отметила она.

Местные жители неоднократно обращались с письмами в Новопавловский айыл окмоту, все безрезультатно.

«Перед зимой перекопали улицы Гагарина и Крупской, кто-то решил проложить канализацию. В итоге все бросили, не доделав работу. И снова в Новопавловском айыл окмоту никакой реакции», — добавила читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144973/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
За полгода так и не отремонтировали дорогу в жилмассиве «Кок-Жар»
По колено в грязи. Жители города Таласа жалуются на дороги
Просят заасфальтировать. Жительница Каракола показала одну из улиц города
По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит
Цифра дня. 140,9 километра дорог заасфальтировали в райцентрах в 2019 году
Раскопали дорогу и не закончили работы. Жители Бишкека утопают в грязи
Грязь по колено. После прокладки канализации дорогу не восстановили
По колено в грязи. Жители Бишкека надевают пакеты на ноги, чтобы пройти домой
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
Бишкекзеленхоз чистит дренажную систему, чтобы избежать подъема грунтовых вод
Популярные новости
Беспредел в&nbsp;отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
Фото дня. Баран едет в&nbsp;маршрутке Фото дня. Баран едет в маршрутке
Стихийная торговля на&nbsp;улице Юнусалиева в&nbsp;Бишкеке. За&nbsp;год все стало только хуже Стихийная торговля на улице Юнусалиева в Бишкеке. За год все стало только хуже
Бизнес
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в&nbsp;том, чтобы было больше богатых Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
28 февраля, пятница
07:19
В правительстве объяснили, почему невозможно вывезти из Сирии женщин и детей В правительстве объяснили, почему невозможно вывезти из...
07:07
Жители жалуются на бездействие чиновников Новопавловского айыл окмоту
06:57
Владимир Путин рассказал, что связывает Кыргызстан и Россию
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, четверг
23:51
Определены самые популярные смартфоны 2019 года
23:28
Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта
23:09
Сооронбай Жээнбеков рассказал об улучшении условий для мигрантов в России
23:03
Российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
23:01
Сооронбай Жээнбеков: Недопустимо искажать историю Второй мировой войны