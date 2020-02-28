Жители жалуются на бездействие чиновников Новопавловского айыл окмоту

По переходной аллее центральной улицы села Новопавловка невозможно пройти. Местные власти на жалобы жителей не реагируют. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Начало Новопавловки, улица Фрунзе. На аллее поставили киоски, паркуют грузовики, грязь. Дети по ней ходят в школу», — отметила она.

Местные жители неоднократно обращались с письмами в Новопавловский айыл окмоту, все безрезультатно.

«Перед зимой перекопали улицы Гагарина и Крупской, кто-то решил проложить канализацию. В итоге все бросили, не доделав работу. И снова в Новопавловском айыл окмоту никакой реакции», — добавила читательница.

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