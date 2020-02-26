17:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны

В Бишкеке возле Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева ведут строительные работы, которые портят вид исторического объекта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он недоумевает, почему здание цирка, которое является историческим сооружением, закрывается со всех сторон.

«Это грубое нарушение законодательства. Здание цирка не должно закрываться таким образом. Куда смотрят профильные ведомства? Посмотрите, что там строится? Базар что ли? Ужасный вид, бетонный забор уже десятилетиями стоит там», — пишет читатель.

Руководитель труппы Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Данияр Болокбаев сообщил 24.kg, что возле здания строится торговый центр и мешать им не будет. Он отметил, что территория, где ведутся строительные работы, не принадлежит цирку.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144782/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
За два года в Бишкеке не построили ни одного муниципального дома
Мешает спать. Стройка в городе Ош идет и по ночам
В Кыргызстане хотят развить производство отделочных материалов
Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство
Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной
Лобби застройщиков. Зачем разрабатывать механизм изъятия домов и земли
Бишкек превратился в большое село. Правительство намерено улучшить облик столицы
Из-за отсутствия стандартов часть школ построили из опасных для детей материалов
Дом для сотрудников ГКНБ построят на Иссык-Куле
Популярные новости
Водитель троллейбуса в&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время движения смотрела передачу по&nbsp;смартфону Водитель троллейбуса в Бишкеке во время движения смотрела передачу по смартфону
Беспредел в&nbsp;отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Стихийная торговля на&nbsp;улице Юнусалиева в&nbsp;Бишкеке. За&nbsp;год все стало только хуже Стихийная торговля на улице Юнусалиева в Бишкеке. За год все стало только хуже
Саранча посыпалась с&nbsp;неба под ударами града Саранча посыпалась с неба под ударами града
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
26 февраля, среда
17:14
Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не заразиться коронавирусом Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не ...
17:07
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
17:02
Кто получил выговоры после информации о сироте, которого заставляли пасти скот
16:53
Дело Зилалиева. Брат обвиняемого опроверг доводы следствия
16:45
А вдруг они заражены? Депутат просит запретить въезд китайцам в Кыргызстан