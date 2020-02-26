Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны

В Бишкеке возле Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева ведут строительные работы, которые портят вид исторического объекта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он недоумевает, почему здание цирка, которое является историческим сооружением, закрывается со всех сторон.

«Это грубое нарушение законодательства. Здание цирка не должно закрываться таким образом. Куда смотрят профильные ведомства? Посмотрите, что там строится? Базар что ли? Ужасный вид, бетонный забор уже десятилетиями стоит там», — пишет читатель.

Руководитель труппы Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Данияр Болокбаев сообщил 24.kg, что возле здания строится торговый центр и мешать им не будет. Он отметил, что территория, где ведутся строительные работы, не принадлежит цирку.

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