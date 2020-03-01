Мгновения жизни. Зимний Бишкек и морозное утро на Иссык-Куле

Сегодня первый день весны, но воспоминания о зиме по-прежнему яркие. Да и погода еще не установилась окончательно. Поэтому мы и собрали морозные фотографии, чтобы так попрощаться с зимними месяцами.

Последний снегопад настиг Бишкек 16 февраля. Именно в этот день наш постоянный автор Николай Манаковский побродил по городу и сделал серию снежных фотографий.

«Эти башни хороши в любое время — и на закате, и в солнечный день», — описала два многоэтажных дома в южных микрорайонах столицы Соня Айдарбаева.

Фото Сони Айдарбаевой. Бишкекские башни

Интересные зимние фотографии сделал на заснеженном Иссык-Куле Нурлан Стамбек. Получилось необычно еще из-за того, что они сделаны в сумраке утра.

Надеемся, зимние фотографии наших авторов вас сильно не заморозили. Если так, то вы и сами можете оказаться в рубрике «Мгновения жизни». Сделать это просто.

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