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Агент 024

Много сломанных дорожных знаков обнаружили на улице Садырбаева в Бишкеке

На улице Садырбаева много сломанных дорожных знаков на пешеходных переходах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Некоторые сломаны, некоторые очень низко установлены. От Южной магистрали и выше прошу проинспектировать состояние всех дорожных знаков. Некоторые знаки вообще исчезли», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg . Дорожный знак на улице Садырбаева

Ранее читатель сообщил, что на перекрестке улиц Молдокулова и Ахунбаева в жилмассиве «Кок-Жар» упал дорожный знак.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144512/
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