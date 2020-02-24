Много сломанных дорожных знаков обнаружили на улице Садырбаева в Бишкеке

На улице Садырбаева много сломанных дорожных знаков на пешеходных переходах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Некоторые сломаны, некоторые очень низко установлены. От Южной магистрали и выше прошу проинспектировать состояние всех дорожных знаков. Некоторые знаки вообще исчезли», — написал он.

Фото читателя 24.kg . Дорожный знак на улице Садырбаева

Ранее читатель сообщил, что на перекрестке улиц Молдокулова и Ахунбаева в жилмассиве «Кок-Жар» упал дорожный знак.

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