На учителя оказывают давление из-за отказа школьников от бесплатных обедов

Родители учеников школы села Дмитриевка Чуйского района отказались от бесплатных горячих обедов. На педагога теперь оказывают давление. Об этом 24.kg сообщила классный руководитель.

«Мне не дают спокойно работать, потому что родители детей, у которых я являюсь классным руководителем, отказались от горячего питания американской компании MercyСorps», — сказала учитель.

По ее словам, родители первоклассников обеспокоены тем, что продукты, которые поставляет организация MercyСorps, могут быть генно-модифицированными (ГМО).

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«Из этой компании приехала девушка, провели дополнительное собрание. Стали предъявлять претензии, что мы можем отказываться от этого питания. Более того, недавно приехал заведующий администрации нашего района и тоже стал говорить: мы не можем идти против этой системы и отказываться от бесплатного питания. Я вообще человек не конфликтный, пожилая женщина, которая любит свою работу. Мне просто стало смешно, почему так навязчиво заставляют, чтобы мы кормили детей этими продуктами», — сказала педагог.

Она также отметила, что детей неплохо кормят и дома и они приносят еду с собой в школу.

Отметим, что программы организации MercyCorps в Кыргызстане охватывают более 500 тысяч человек во всех крупных городских и сельских сообществах в семи областях страны. Основное внимание уделяется продовольственной безопасности и питанию, а также образованию. С 2012 года организация предоставила 1 тысячу 717 метрических тонн дополнительных продуктов питания (обогащенная мука, рис, горох и растительное масло) для поддержки и обеспечения 55 миллионами горячих обедов для детей школьных и дошкольных учреждений по всей стране.

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