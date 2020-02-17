Очередной конфликт с медсестрой. Пациенты жалуются на антисанитарию в онкоцентре

В Национальном онкологическом центре в отделении урологии грубый персонал, а в палатах антисанитария. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, с прошлого года ее мама находится на лечении в онкоцентре. «До этого тоже отношение медработников к пациентам оставляло желать лучшего. Но в этот раз перешло все границы. Медперсонал начал сваливать всю работу на родственников, которые ухаживают за больными. Ухаживающие готовят раствор и даже делают уколы, если умеют», — рассказала читательница.

Она также отмечает, что санитарки должным образом не выполняют свои обязанности. «В палате царит антисанитария. Везде ползают тараканы, и всегда стоит неприятный запах. По выходным, когда врачей нет, санитарки и вовсе не заходят в палату, мусор выносят родные или близкие больных», — сказала читательница.

Она добавила, что у нее случился конфликт с медсестрой, которая стала грубить и огрызаться.

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