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Агент 024

Скамейки в «Востоке-5» меняют на другие. Аким района рассказал почему

Скамейки со спинками на мини-Арбате в «Востоке-5» стали менять на другие. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, осенью на мини-Арбате установили скамейки со спинками, а сейчас их меняют на другие, менее качественные. «Заметил на выходных, что рабочие демонтировали удобные скамейки на лавки без спинок. Зачем это делают?» — задается вопросом читатель.

Аким Свердловского района Мурат Осмонов заявил 24.kg, что в изначальных эскизах мини-Арбата были представлены именно эти лавки и табуреты. По его словам, завершить их вовремя не удалось, поэтому сначала установили старые, но отреставрированные скамейки со спинками.

«Мы стараемся учесть пожелания всех жителей района. Пенсионеры привыкли сесть и облокотиться на спинку. Но, по мнению архитекторов, разработавших эскизный проект, такие скамейки не сочетаются с общим концептом эскиза, который они нарисовали. Поэтому установили креативные лавочки. Возможно, когда будем реализовывать вторую фазу проекта по улице 7 Апреля от проспекта Чуй до улицы Путепроводной, скамейки со спинками перенесем туда», — сказал Мурат Осмонов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/143786/
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