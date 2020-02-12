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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители нарушают правила и никого не боятся

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители постоянно оставляют машины там, где запрещено. Этот автомобиль, по словам читателя, каждый день стоит возле школы № 65 на пешеходной дорожке. Водитель на все замечания не реагирует.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Есть места, где парковка запрещена, но там все равно оставляют машины. Например, на перекрестке улиц Льва Толстого и Асаналиева очень часто заезжают на тротуар.

В районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева также постоянно стоят машины на аллее.

«Вот такой бардак творится каждый вечер возле кафе «Маек» на улице Касымалы Баялинова. По аллее идти невозможно, приходится выходить на дорогу», — написал автор видео.

Не первый раз читатели присылают фото с улицы Шакирова города Оша. Там постоянно машины стоят на тротуаре.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/143389/
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