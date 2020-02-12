Чудаки парковки. Водители нарушают правила и никого не боятся

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители постоянно оставляют машины там, где запрещено. Этот автомобиль, по словам читателя, каждый день стоит возле школы № 65 на пешеходной дорожке. Водитель на все замечания не реагирует.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Есть места, где парковка запрещена, но там все равно оставляют машины. Например, на перекрестке улиц Льва Толстого и Асаналиева очень часто заезжают на тротуар.

В районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева также постоянно стоят машины на аллее.

«Вот такой бардак творится каждый вечер возле кафе «Маек» на улице Касымалы Баялинова. По аллее идти невозможно, приходится выходить на дорогу», — написал автор видео.

Не первый раз читатели присылают фото с улицы Шакирова города Оша. Там постоянно машины стоят на тротуаре.