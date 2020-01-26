Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на разметке пешеходного перехода

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Водитель буса встал под светофором на улице Фатьянова возле школы № 69, и пешеходы вынуждены обходить маршрутку. Читатель просит нанести на этом месте разметку пешеходного перехода. Может, тогда здесь не будут ставить машины?

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре припарковался и этот автолюбитель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Орозбекова и Токтогула авто также стояло на пешеходном переходе.

На перекрестке Тыныстанова/Чокморова машину оставили прямо на пешеходном переходе. «Обойти невозможно», — прокомментировал фото автор.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Московской и Раззакова водитель также заехал на зебру.

На улице Шакирова в Оше правила парковки нарушают постоянно. Водители заезжают не только на тротуары, но и на разметку пешеходного перехода.