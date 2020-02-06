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Агент 024

В Бишкеке водитель авто накинулся на милиционера. Его разыскивают

В Бишкеке водитель автомобиля с криками накинулся на регулировщика дорожного движения на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской. Видео из Телеграм прислал читатель.

В описании к ролику говорится, что водитель начал сигналить регулировщику, затем вышел из машины, стал кричать и нападать на сотрудника патрульной милиции.

«Далее неадекват выбежал на встречную полосу и не давал другим машинам проехать. Спустя 10 минут, проигнорировав знаки регулировщика, сел в машину и уехал», — пишет автор.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg сказали, что водитель, который помешал работе инспектора, разыскивается. Его привлекут к административной ответственности в виде штрафа.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебного производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142863/
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