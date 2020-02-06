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Агент 024

По колено в грязи. Жители Бишкека надевают пакеты на ноги, чтобы пройти домой

Жители Бишкека и села Александровка просят заасфальтировать дороги. Об этом сообщили читатели 24.kg.

В новостройке «Рухий-Мурас» на 4-й улице обещали сделать дорогу, но до сих пор она в ужасном состоянии. Жители вынуждены надевать на ноги пакеты, чтобы пройти домой.

Асфальта нет и на улице Ростовской возле МП «Тазалык».

«Это улицы Пионерская, Спортивная и Карагачевая в селе Александровка Московского района. По колено в грязи, лужи. В течение месяца не проехать, не пройти. Местным властям не до нас. Мы будем вынуждены обратиться к губернатору Чуйской области, потому что к акиму района обращались без результата», — написал 24.kg местный житель.

Ранее отремонтировать местную дорогу просили жители Кара-Балты.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142801/
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