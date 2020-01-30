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Агент 024

В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили

После проведенных земляных работ на улице Чалдыбар в жилмассиве «Ак-Тилек» не восстановили дорогу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, обещали засыпать щебнем еще на прошлой неделе, но так и не сделали.

«Приезжала какая-то комиссия, а толку нет. Кто теперь восстановит нам дорогу, контролирует ли этот вопрос акимиат?» — спросил он.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что в жилом массиве «Ак-Тилек» продолжается строительство канализационных сетей. На эти цели из бюджета выделено около 23,7 миллиона сомов. Работы планируют завершить к концу марта.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142129/
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