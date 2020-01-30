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Агент 024

Житель Каракола жалуется на состояние города и призывает развивать туризм

Житель Каракола жалуется на состояние дорог в городе.  По его словам, городские власти не предпринимают мер по развитию туристической отрасли. Мужчина призывает молодежь не быть равнодушными. Пост об этом он разместил в Instagram.

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С самого начала Взрослым нет дела до нашего города,так как они трудятся в эти смутные дни,боряться за жизнь дабы погасить кредит ,чтобы дети были сытыми, их можно понять и пользуясь этим городская власть ничего не делает но мы молодежь города Каракол не должны быть равнодушным к состоянию города. Это мы поистине должны говорить , делать , поднимать статус , да показывать свою позицию ведь город Каракол - это город молодёжи. Каракол - это административный центр Иссык-кульской области ,это Кыргызская Швейцария , туристический рай,это самый крупный курортный город и наш город должен соответствовать всем признакам.Конечно о чём может идти речь если не созданы никакие условия для развития туризма, если нет никакой туристической инфраструктуры . Особое внимание я бы хотел обратить на наши дороги . Приведу всего лишь несколько примеров : 1.это конечно дорога в Каракольское ущелье которая ведёт на горнолыжную базу и не только. Что Зимой и летом она в плачевном состоянии !!! ( листайте дальше ) . 2. Второе это дорога по которой покидают город , почему ? Обычно по окончании отдыха туристы должны покидать город с довольным лицом и мыслями какой у них был замечательный отдых , что они обязательно ещё вернутся но их мысли сбиваются , так как по дороге с Автовокзала их напросто укачивает... 3. Это конечно центральная улица бирок ага Надежда жок . Этим постом я лишь хочу сказать , что пора уже , да взяться за туризм. #көпсөзбоксөз

Публикация от @ s_kanagatov

«О чем может идти речь, если не созданы условия для развития туризма, нет туристической инфраструктуры. Особое внимание я бы хотел обратить на наши дороги. Дорога в Каракольское ущелье зимой и летом в плачевном состоянии. И еще дорога, по которой покидают город. Обычно по окончании отдыха туристы должны уезжать с довольным лицом и мыслями, какой у них был замечательный отдых, что они обязательно вернутся. Но их мысли сбиваются, так как по дороге с автовокзала их просто-напросто укачивает», — написал молодой человек.

Автор поста отметил, что этими словами он пытается призвать всех начать уделять должное внимание развитию туризма в Караколе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142114/
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