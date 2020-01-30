Житель Каракола жалуется на состояние города и призывает развивать туризм

Житель Каракола жалуется на состояние дорог в городе. По его словам, городские власти не предпринимают мер по развитию туристической отрасли. Мужчина призывает молодежь не быть равнодушными. Пост об этом он разместил в Instagram.

«О чем может идти речь, если не созданы условия для развития туризма, нет туристической инфраструктуры. Особое внимание я бы хотел обратить на наши дороги. Дорога в Каракольское ущелье зимой и летом в плачевном состоянии. И еще дорога, по которой покидают город. Обычно по окончании отдыха туристы должны уезжать с довольным лицом и мыслями, какой у них был замечательный отдых, что они обязательно вернутся. Но их мысли сбиваются, так как по дороге с автовокзала их просто-напросто укачивает», — написал молодой человек.

Автор поста отметил, что этими словами он пытается призвать всех начать уделять должное внимание развитию туризма в Караколе.

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