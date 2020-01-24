Водитель маршрутки в Бишкеке нарушил сразу несколько Правил дорожного движения

Водитель буса маршрута № 110 на улице Московской нарушил сразу несколько Правил дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

Он проехал по полосе встречного движения, проигнорировал стоп-линию и выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

«И эти водители возят наших детей в школу!» — возмутился читатель.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутного такси, нарушивший ПДД на улице Гагарина в Бишкеке, оштрафован на 5,5 тысячи.

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