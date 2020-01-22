Чудаки парковки. Люди вынуждены обходить авто на тротуаре по проезжей части

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В Оше на улице Шакирова по тротуару невозможно пройти. По словам автора снимков, людям, чтобы обойти в некоторых местах машины, приходится выходить на проезжую часть.
На перекрестке улиц Токтогула и Уметалиева в Бишкеке водитель выехал на тратуар, оставил машину и ушел.
На перекрестке Токтогула и Орозбекова также машину оставили на тротуаре.
Автолюбители постоянно закрывают проход на улице Тыныстанова, 215.