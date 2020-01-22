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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Люди вынуждены обходить авто на тротуаре по проезжей части

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Оше на улице Шакирова по тротуару невозможно пройти. По словам автора снимков, людям, чтобы обойти в некоторых местах машины, приходится выходить на проезжую часть.

На перекрестке улиц Токтогула и Уметалиева в Бишкеке водитель выехал на тратуар, оставил машину и ушел.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке Токтогула и Орозбекова также машину оставили на тротуаре.

Автолюбители постоянно закрывают проход на улице Тыныстанова, 215.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
«Занял тротуар на улице Белорусской», — написал читатель, отметив, что машину видели там несколько раз.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
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Ссылка: https://24.kg/agent_024/141218/
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