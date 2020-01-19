Мгновения жизни. Зимнее настроение Кыргызстана

Сегодня мы вновь погрузимся в зимние пейзажи, которые авторы нашей рубрики «Мгновения жизни» запечатлели в разных уголках Кыргызстана.

Начнем с зимнего Бишкека. Правда, фотографии Мамасалы Ташматов сделал как раз в то время, когда в городе снег успел практически растаять. На этой неделе столицу вновь немного припорошило.

Еще один из наших постоянных авторов — Евгений — не стал уточнять, где сделал свои фотографии, отметив, что это просто зимние зарисовки.

Свое видение зимы представил и еще один наш постоянный автор Алмаз Карабалаев.

Владимир Культюгин сделал фото в заснеженных горах, где находится комплекс «Супара».

Фото Владимира Культюгина. «Супара»

«Зимний вечер на Иссык-Куле. Полчаса на берегу озера, а сколько разных картин», — подписала свои фотографии один из постоянных авторов нашей рубрики Жумагуль Тентиева.

Надеемся, мы не заморозили вас совсем. Но и в зиме есть своя прелесть, наверняка у многих есть похожие прекрасные фотографии с отдыха в горах или поездок по республике. Поделиться ими с нашими читателями просто.

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