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Мгновения жизни. Зимнее настроение Кыргызстана

Сегодня мы вновь погрузимся в зимние пейзажи, которые авторы нашей рубрики «Мгновения жизни» запечатлели в разных уголках Кыргызстана.

Начнем с зимнего Бишкека. Правда, фотографии Мамасалы Ташматов сделал как раз в то время, когда в городе снег успел практически растаять. На этой неделе столицу вновь немного припорошило.

Еще один из наших постоянных авторов — Евгений — не стал уточнять, где сделал свои фотографии, отметив, что это просто зимние зарисовки.

Свое видение зимы представил и еще один наш постоянный автор Алмаз Карабалаев.

Владимир Культюгин сделал фото в заснеженных горах, где находится комплекс «Супара».

Владимира Культюгина
Фото Владимира Культюгина. «Супара»

«Зимний вечер на Иссык-Куле. Полчаса на берегу озера, а сколько разных картин», — подписала свои фотографии один из постоянных авторов нашей рубрики Жумагуль Тентиева.

Надеемся, мы не заморозили вас совсем. Но и в зиме есть своя прелесть, наверняка у многих есть похожие прекрасные фотографии с отдыха в горах или поездок по республике. Поделиться ими с нашими читателями просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/140460/
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