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Агент 024

Чиновник айыл окмоту катается на дорогом внедорожнике по Дубаю. Откуда деньги?

Пользователи соцсетей обсуждают видео, опубликованное в Twitter, на котором запечатлен глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области 29-летний Мунарбек Сайпидинов. Молодой чиновник, едет по улицам Дубая на дорогом внедорожнике.

Как отмечается, такой внедорожник — Mercedes-AMG G-Class с V12 от Brabus — стоит от €280 тысяч до 600 тысяч.

Официальная зарплата Мунарбека Сайпидинова за 2018 год (согласно его декларации, поданной в Налоговую службу) составила чуть больше 150 тысяч сомов. Из имущества у чиновника указана только одна машина — «ДЭУ Ласетти». Ни квартир, ни других машин у него не задекларировано. Родственники тоже не имеют никакого имущества, у них нет доходов.

скрин с сайта Налоговой службы
Фото скрин с сайта Налоговой службы. Декларация Мунарбека Сайпидинова

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Как отмечает один из пользователей, раньше Мунарбек Сайпидинов был известен под фамилией Раимбеков, но перед назначением на должность главы сельской управы сменил ее.

Это не первый раз, когда Мунарбека Сайпидинова обсуждают в соцсетях. Ранее его критиковали из-за портрета экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, который чиновник повесил в своем кабинете.

«Азаттыка»
Фото «Азаттыка». Мунарбек Сайпидинов (в центре) в своем рабочем кабинете повесил портрет Райымбека Матраимова

Мунарбека Сайпидинова называют окул бала Райымбека Матраимова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/140350/
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