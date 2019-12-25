Чудаки парковки. Чтобы обойти машину на тротуаре, приходится прыгать через арык

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Профессора Зимы жилмассива «Ак-Босого» машина часто стоит на проходе. Чтобы пройти по тротуару, приходится прыгать через арык. Хорошо, если нет коляски.

На тротуаре стояли и эти автомобили.

«Тойоту» оставили на проходе на улице Орозбекова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Боконбаева жители пожаловались на владельца легковушки.

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