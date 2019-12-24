Снег в Бишкеке. Бишкекчане недовольны работой МП «Тазалык»

Бишкекчане недовольны работой сотрудников МП «Тазалык». Фото и видео с улиц города они присылают на WhatsApp 24.kg.

Читатель прислал фото, сделанные возле Ошского рынка.

«На пересечении улиц Уметалиева и Токтогула образовался гололед, рядом школа-гимназия № 68, есть большая опасность возникновения ДТП с участием детей», — написал автор фото. Он просит засыпать перекресток песком.

«На перекрестке улиц Киевской и Абдрахманова снег не убрали. Оставили на остановке», — написал читатель.

Такая же ситуация на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева.

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