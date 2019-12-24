10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Снег в Бишкеке. Бишкекчане недовольны работой МП «Тазалык»

Бишкекчане недовольны работой сотрудников МП «Тазалык». Фото и видео с улиц города они присылают на WhatsApp 24.kg.

Читатель прислал фото, сделанные возле Ошского рынка.

«На пересечении улиц Уметалиева и Токтогула образовался гололед, рядом школа-гимназия № 68, есть большая опасность возникновения ДТП с участием детей», — написал автор фото. Он просит засыпать перекресток песком.

«На перекрестке улиц Киевской и Абдрахманова снег не убрали. Оставили на остановке», — написал читатель.

Такая же ситуация на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Снег в Бишкеке. После уборки на остановке остались сугробы
Снег в Бишкеке. Припаркованные на дорогах машины мешают уборке
Снег в Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством
Наш ответ австралийским пожарным. Дворники и грузчики Бишкека провели фотосессию
«Тазалык» продолжает очищать улицы Бишкека от снега
В Бишкеке гололед. Мэрия советует, как не падать и куда идти с переломами
Снегопад в Бишкеке. Городские службы пока проигрывают в борьбе со стихией
Снегопад в Бишкеке. Грязь и слякоть на дорогах
В мэрии Бишкека хотят передать некоторые функции «Тазалыка» на аутсорсинг
Мусор не убирают в селе Беловодском
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мальчик не&nbsp;смог оплатить проезд. Водитель маршрута &#8470;&nbsp;7&nbsp;удерживал его в&nbsp;салоне Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне
Снег в&nbsp;Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством Снег в Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством
Кафе на&nbsp;тротуаре. Ловкость чиновников и&nbsp;никакого мошенничества Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
Бизнес
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и&nbsp;даже VIP-номера БЕСПЛАТНО Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
24 декабря, вторник
10:27
Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова
10:27
Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
10:20
Шестилетняя девочка погибла при пожаре в Тогуз-Тороуском районе
10:20
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
10:17
Депутатские инициативы — 2019. Чем парламентарии удивляли избирателей