Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Этот бус стоял на остановке, закрывая обзор и водителям транспорта, и людям, ждущим его.

«Пришлось выходить на дорогу, чтобы не пропустить маршрутку», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улицы Бейшеналиевой и проспекта Чуй еще один микроавтобус занял целую полосу.

Этот водитель проехал по тротуару на проспекте Чингиза Айтматова, там же и оставил авто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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