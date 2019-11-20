Чудаки парковки. Кафе в Бишкеке перекрыли тротуар стоянкой

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице 7 Апреля выше улицы Ахунбаева возле кафе сделали из тротуара стоянку. Закрыли проход, что пешеходам приходится обходить машины по проезжей части.

«В мэрии не реагируют. Как был беспредел, так и остается», — написал автор фото.

На тротуар на проспекте Манаса заехал автолюбитель, видимо, чтобы купить гамбургер.

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

Проход загородила и эта машина.

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

На аллею заехала в микрорайоне «Асанбай» «Тойота».

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

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