Четыре месяца в Бишкеке не могут восстановить тротуар. Кормят завтраками

Четыре месяца мэрия Бишкека не может восстановить асфальт на тротуаре на улице Шопокова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, речь идет о небольшом участке — 100-200 метров.

Фото читателя 24.kg

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«Весной 2018 года закончили ремонт участка улицы Шопокова от Боконбаева до Туголбая Аты. В июле провалился асфальт на тротуаре, возможно, туда заехал автомобиль. Сначала мэрия обещала до конца августа восстановить, потом до конца сентября. Уже ноябрь на дворе», — написал он.

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