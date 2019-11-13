Жители недовольны, что компания «Ихлас» подключилась к трансформаторной станции

Компания «Ихлас» подключилась к трансформатору для освещения стройки. Местные жители интересуются, кто дал разрешение? Об этом они сообщили 24.kg.

«8 ноября 2019 года строительная компания «Ихлас» подключилась к нашей электрической подстанции, которая находится во дворе дома по адресу улица Шопокова, 37. Она протянула по воздуху, по деревьям, мощный электрический кабель в защитной пластиковой трубе якобы для освещения стройки. Кроме того, они установили электрический столб, но не укрепили его. Даже бетоном не залили. Малейший толчок, и он упадет», — отметил читатель.

Он предположил, что на самом деле кабель проложили для сварочных работ.

«Наша электроподстанция не потянет такой нагрузки, и зимой у нас будут проблемы с электричеством, скачки напряжения, отключения. На каком основании они подключились к подстанции, кто дал разрешение?» — интересуются горожане.

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