Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель

В выходные во время отдыха так приятно полюбоваться чем-то прекрасным. Почему бы не природой Кыргызстана? Ведь она удивительна и неповторима.
Даже в самых привычных местах можно увидеть нечто необычное. Как, например, Владислав Ногай, сделавший несколько великолепных фотографий на объездной дороге между Бишкеком и Токмаком.
Свою золотую осень в Чуйской долине запечатлела Токтокан Канашова.
Андрей Вершинский, наоборот, предложил вспомнить летние деньки, которые многие из нас провели на Иссык-Куле. В том числе и на южном берегу.
«Джумгальский район, новая дорога Север — Юг и место слияния рек Кокомерен (справа) и Нарын (слева). Труднодоступные места», — написал к своему фото Данияр Камыт уулу.
Раз уж речь зашла о дорогах, то здесь без трассы Бишкек — Ош никак не обойтись. Нуралан Кыркбаев сделал фото в Суусамырской долине, через которую и проходит часть дороги.
На этой же трассе находится перевал Ала-Бель. Фотографию во время проезда через него сделал один из наших постоянных авторов — Мамасалы Ташматов.
Надеемся, небольшое воскресное путешествие по Кыргызстану не оставило никого равнодушным. Если же у вас есть, что показать читателям 24.kg, то сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.