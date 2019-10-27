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Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель

В выходные во время отдыха так приятно полюбоваться чем-то прекрасным. Почему бы не природой Кыргызстана? Ведь она удивительна и неповторима.

Даже в самых привычных местах можно увидеть нечто необычное. Как, например, Владислав Ногай, сделавший несколько великолепных фотографий на объездной дороге между Бишкеком и Токмаком.

Свою золотую осень в Чуйской долине запечатлела Токтокан Канашова.

Токтокан Канашовой
Фото Токтокан Канашовой. Золотая осень Чуйской долины

Андрей Вершинский, наоборот, предложил вспомнить летние деньки, которые многие из нас провели на Иссык-Куле. В том числе и на южном берегу.

«Джумгальский район, новая дорога Север — Юг и место слияния рек Кокомерен (справа) и Нарын (слева). Труднодоступные места», — написал к своему фото Данияр Камыт уулу.

Данияра Камыт уулу
Фото Данияра Камыт уулу. Место слияния рек Кокомерен и Нарын

Раз уж речь зашла о дорогах, то здесь без трассы Бишкек — Ош никак не обойтись. Нуралан Кыркбаев сделал фото в Суусамырской долине, через которую и проходит часть дороги.

Нурлана Кыркбаева
Фото Нурлана Кыркбаева. Суусамыр

На этой же трассе находится перевал Ала-Бель. Фотографию во время проезда через него сделал один из наших постоянных авторов — Мамасалы Ташматов.

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Заснеженный перевал Ала-Бель

Надеемся, небольшое воскресное путешествие по Кыргызстану не оставило никого равнодушным. Если же у вас есть, что показать читателям 24.kg, то сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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