Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель

В выходные во время отдыха так приятно полюбоваться чем-то прекрасным. Почему бы не природой Кыргызстана? Ведь она удивительна и неповторима.

Даже в самых привычных местах можно увидеть нечто необычное. Как, например, Владислав Ногай, сделавший несколько великолепных фотографий на объездной дороге между Бишкеком и Токмаком.

Свою золотую осень в Чуйской долине запечатлела Токтокан Канашова.

Фото Токтокан Канашовой. Золотая осень Чуйской долины

Андрей Вершинский, наоборот, предложил вспомнить летние деньки, которые многие из нас провели на Иссык-Куле. В том числе и на южном берегу.

«Джумгальский район, новая дорога Север — Юг и место слияния рек Кокомерен (справа) и Нарын (слева). Труднодоступные места», — написал к своему фото Данияр Камыт уулу.

Фото Данияра Камыт уулу. Место слияния рек Кокомерен и Нарын

Раз уж речь зашла о дорогах, то здесь без трассы Бишкек — Ош никак не обойтись. Нуралан Кыркбаев сделал фото в Суусамырской долине, через которую и проходит часть дороги.

Фото Нурлана Кыркбаева. Суусамыр

На этой же трассе находится перевал Ала-Бель. Фотографию во время проезда через него сделал один из наших постоянных авторов — Мамасалы Ташматов.

Фото Мамасалы Ташматова. Заснеженный перевал Ала-Бель

Надеемся, небольшое воскресное путешествие по Кыргызстану не оставило никого равнодушным. Если же у вас есть, что показать читателям 24.kg, то сделать это просто.

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