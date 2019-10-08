Отремонтированную улицу Салиевой снова перекопали

В Бишкеке снова перекопали отремонтированную совсем недавно улицу Салиевой. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, теперь большой участок трассы перекопали недалеко от здания полномочного представительства правительства в Чуйской области. Произошло это в начале прошлой недели, но до сих пор асфальт не восстановили.

«Что за варварское отношение? Дорогая новая, только недавно положили свежий асфальт. И уже почти всю перерыли. На участке, который перекопали сейчас, видимо, меняли коммуникации. Мы думали, что после окончания работ восстановят и асфальт. Прошла неделя, но никто и не собирается это делать», — пожаловались бишкекчане.

Фото 24.kg. Поврежденное дорожное полотно на улице Салиевой

Отметим, ранее асфальт провалился на другом участке улицы Салиевой — ближе к улице Ауэзова. Бишкекчане неоднократно жаловались на неудобства. Выяснилось, что провал произошел из-за подключения к сетям. Участок дороги сделали только через год после жалоб.

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