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Агент 024

Дети играют у открытого люка. Мэрия проводит фотосессию и шлет отписки

Кто такой мэр? Пожалуй, самым распространенным ответом будет «хозяин города». Население выбирает градоначальника, чтобы он управлял муниципальным хозяйством, работал над развитием города, пополнением казны. Перечислять можно долго.

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Однако сложно представить картину, что хороший хозяин, видя проблему в своем доме, не решает ее, а ищет виноватых. У мэрии Бишкека такое случается довольно часто.

Недавно жители микрорайона «Аламедин-1» попросили закрепить крышку люка. Тем более что находится он по соседству с детским садом и школой.

Жители волнуются за безопасность — прецедентов, когда дети проваливались в открытые колодцы, а плохо закрытые крышки становились причиной переломов, предостаточно.

Но муниципалитету, видимо, на это плевать.

На сообщение бдительных горожан пресс-служба мэрии прислала потрясающий ответ: «По информации Бишкекводоканала, данный вопрос в компетенции Бишкектеплосети».

А так как последняя в структуру муниципалитета не входит, то с мэрии вроде как взятки гладки.

К своему сообщению пресс-служба приложила и фото. Колодец на нем открыт, рядом играют подростки.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Вместо того, чтобы закрыть люк, мэрия его сфотографировала

Что хотели показать в муниципалитете? Что отреагировали на жалобу и выехали на место? Однако жители ждут не отписок, а реального решения.

Бишкек сегодня как то самое дитя без глаза при семи няньках.

Что бы сделал хороший хозяин города? Сам обратился бы в Бишкектеплосеть и заставил крышку установить, еще и проконтролировал бы. Но нет, гораздо легче найти виноватого. Интересно, а если на месте люка можно было возвести очередную элитку, градоначальник подсуетится? Мы, конечно, ни на что не намекаем.

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