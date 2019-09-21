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Агент 024

На санитарно-гигиенические условия в детской больнице жалуются пациенты

На условия в городской детской больнице скорой медицинской помощи (3-я детская) жалуются пациенты. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Недавно мы вынуждены были провести три дня с сыном в этом лечебном учреждении. В туалет в отделении невозможно зайти из-за запаха канализации. Раковина и унитаз в плачевном и ужасающем состоянии. Мыла, туалетной бумаги просто нет. В одной раковине моют и посуду, и фрукты-овощи, и лицо, руки и...  даже ноги», — написала она.

Читательница предполагает, что администрация больницы сошлется на недостаточное финансирование. Но создать элементарные санитарно-гигиенические условия в больнице, где лечатся дети разного возраста, по ее мнению, основная обязанность администрации.

«Не так много средств нужно, чтобы вызвать сантехника для устранения неполадок в канализационной системе, разделить туалет на мужской и женский, установить отдельную раковину для мытья посуды», — считает она.

Читательница также отметила неухоженность территории больницы, где гуляют родители с детьми.

«Везде валяется мусор, кусты и деревья не пострижены, игровая детская площадка в плачевном состоянии — боишься подпускать ребенка к ней в целях его же безопасности, нет указателей, где какое отделение», — добавила она.

При этом читательница особо отметила, что замечания никоим образом не касаются профессиональной работы и квалификации врачей и медицинского персонала, которым благодарна за лечение сына.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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