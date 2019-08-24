Установить светофор на пересечении улиц Ахунбаева и Куйручука просят бишкекчане

Бишкекчане просят установить светофор на пересечении улиц Ахунбаева и Куйручука. Об этом они написали 24.kg.

Жители города обеспокоены тем, что на этом перекрестке много детей, которые идут в школу со стороны жилмассива, однако движение не регулируется. «Или чтобы поставить светофор, обязательно кого-то надо сбить? Почему ГУОБДД не мониторит?» — недоумевают они.

Возмущает бишкекчан и то, что на этом пересечении месяц назад убрали асфальт и до сих пор не привели дорогу в соответствие.

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