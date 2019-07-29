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Агент 024

Из-за незакрытого люка бишкекчанин попал в аварию и чудом выжил

Из-за незакрытого люка на улице Садыгалиевой бишкекчанин Ахмятжан Хапаров попал в аварию и чудом остался жив. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, на улице Садыгалиевой незакрытый люк прикрыли ветками и накрыли железной трубой. Из-за этого в ночь с 25 на 26 июля горожанин попал в аварию.

«Машина перевернулась дважды. Автомобиль вдребезги, а водитель чудом остался жив, его госпитализировали. Сегодня ему будут делать операцию», — рассказал читатель.

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