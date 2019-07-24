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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (92)

Чудаки парковки. Некоторые считают, что могут заезжать на авто в Дубовый парк

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители без зазрения совести заезжают на тротуары. Так, водитель «Мерседеса» загородил проход на проспекте Айтматова.

А этот таксист заехал на тротуар на проспекте Чуй.

На улице Уметалиева водитель также оставил машину в нарушение правил парковки.

Кое-кто считает, что можно заезжать на авто и в Дубовый парк.

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