Чудаки парковки. Некоторые считают, что могут заезжать на авто в Дубовый парк

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители без зазрения совести заезжают на тротуары. Так, водитель «Мерседеса» загородил проход на проспекте Айтматова.
А этот таксист заехал на тротуар на проспекте Чуй.
На улице Уметалиева водитель также оставил машину в нарушение правил парковки.
Кое-кто считает, что можно заезжать на авто и в Дубовый парк.
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