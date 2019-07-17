Каракольский национальный парк утопает в мусоре. Туристы в шоке

Каракольский национальный парк утопает в мусоре, который разбросан по всей территории. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в гости приехали туристы из России и Казахстана. Они были в шоке, увидев, что природоохранная зона запущена и на ее территории никто не убирает.

«Мусор везде. В пойме реки, по берегам, на склонах гор. Почему руководство парка не следит за чистотой? Ведь за въезд сотни или даже тысячи туристов платят. Куда уходят эти деньги?» — возмущен читатель.

По его словам, они с друзьями собрали мусор, сколько смогли. Но, для того чтобы привести всю территорию национального парка в порядок, нужны техника и большое число людей.

Напомним, что Каракольский национальный парк расположен в Аксуйском районе.

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