Чудаки парковки. Паркуются за стоп-линией и прямо на проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

На этой неделе самыми частыми стали сообщения о том, что водители паркуются в неположенных местах в районе ЦУМа. Бишкекчане жалуются на водителей, которые оставляют автомобили прямо на проезжей части.

Фото Фото читателя. Чудаки парковки

Кроме того, они паркуют своих железных коней и за стоп-линией. А ведь на перекрестке проспекта Чуй и улицы Шопокова работает камера «Безопасного города». Но даже она не может заставить автолюбителей соблюдать ПДД.

Фото Фото читателя. Чудаки парковки

В 6-м микрорайоне водитель пошел еще дальше. Он припарковался прямо на аллейке.

Фото Фото читателя. Чудаки парковки

В центре города, на пересечении улицы Бокомбаева и бульвара Эркиндик, водитель решил припарковать свой внедорожник сразу под светофором.

Фото Фото читателя. Чудаки парковки

Любитель парковаться на пешеходной аллее нашелся и в микрорайоне «Восток-5».

Фото Фото читателя. Чудаки парковки

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