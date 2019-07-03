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Агент 024

Строительная компания испортила новый асфальт на улице Тыныстанова

Строительная компания испортила асфальт на улице Тыныстанова. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, компания строит комплекс «Бай Таш» на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской.

«Техника на гусеничном ходу проехала по асфальту и оставила следы, частично содрала разметку пешеходного перехода», — сообщил он.

Читатель добавил, что дорожное покрытие на улице Тыныстанова заменили в 2018 году.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.

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