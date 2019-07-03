Строительная компания испортила новый асфальт на улице Тыныстанова

Строительная компания испортила асфальт на улице Тыныстанова. Видео 24.kg прислал читатель.
По его словам, компания строит комплекс «Бай Таш» на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской.
«Техника на гусеничном ходу проехала по асфальту и оставила следы, частично содрала разметку пешеходного перехода», — сообщил он.
Читатель добавил, что дорожное покрытие на улице Тыныстанова заменили в 2018 году.
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