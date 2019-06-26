Чудаки парковки. Некоторые заезжают на остановки общественного транспорта

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Несколько водителей заехали на остановку общественного транспорта в микрорайоне «Кок-Джар».

На аллее, ведущей к остановке на улице К.Маркса в 4-м микрорайоне, постоянно паркуются автолюбители. «А заезжают они прямо с проезжей части, сигналя людям на остановке, чтобы они разошлись. Беспредел какой-то!» — написал горожанин.

Систематически нарушаются правила парковки в районе детской клиники «Кроха».

Фото читателя. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Киевской и Ибраимова сложно идти пешком, тротуар занимают машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

Вновь бишкекчане жалуются и на парковку на перекрестке проспекта Чуй и улицы Шопокова. «Запаркована вся полоса движения», — сообщил читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

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