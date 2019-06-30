Мгновения жизни. Суровая красота ущелий Кыргызстана

Зачастую, чтобы отдохнуть от рабочей недели и набраться новых впечатлений, жителям Кыргызстана далеко уезжать нет необходимости. Всегда можно поехать в горы. И, даже не забираясь слишком далеко, вы можете увидеть много прекрасного и получить заряд энергии на многие дни вперед.

Начнем же наше путешествие с Бишкека. Недавно на въезде в город обновили стелу «Аска-Таш». Ее и запечатлел гость республики Азат Махмудов.

Фото Азата Махмудова. Бишкек, район стелы «Аска-Таш»

А теперь в турне по ближайшим к городу ущельям. Наш постоянный автор Евгений сделал подборку фотографий ущелий Кара-Булак, Чункурчак, Бир-Булак и Кашка-Суу.

Сделаем небольшую остановку в ущелье Чункурчак и полюбуемся тем, что увидел Владислав Ногай.

И еще одно популярное среди кыргызстанцев ущелье — Аламединское. В нем побывал Данияр Солтоев.

Ну и какие путешествия по Кыргызстану без дорог? Поэтому и появилась у нас трасса Бишкек — Ош. А именно отрезок после перевала Тоо-Ашуу перед селом Сосновка в Чуйской области.

Фото Мамасалы Ташматова. Перед Сосновкой, дорога Бишкек — Ош

Надеемся, наше небольшое горное турне вам понравилось. Не забывайте, что и вы можете поделиться с читателями 24.kg фото и видео своих любимых мест в Кыргызстане. Сделать это очень просто.

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