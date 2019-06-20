В Государственной налоговой службе нет ридеров для ID-карт нового поколения. Об этом в социальной сети Facebook сообщила пользователь Айжан Мусаева.

«Почему в Первомайском управлении ГНС нет ридеров для новых паспортов? Хотела зарегистрироваться на ИП, меня отправили за распечаткой с паспорта в ЦОН, так как на новых паспортах нет прописки. Сегодня пошла регистрироваться по месту прописки в Свердловское УГНС, там во всех отделах есть приспособления для считывания информации с паспорта», — написала она.

Пользователи отметили, что аналогичная ситуация в налоговой Ленинского района.