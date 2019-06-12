За полив огородов придется платить. Бишкекводоканал начал взимать плату

Бишкекводоканал начал взимать с частного сектора плату за полив огородов — 750 сомов за 6 месяцев. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, она получила квитанцию за полив с мая по сентябрь.

«Что это за нововведение? На моем участке в 3 сотки только сорняки растут, я их не поливаю. Беспредел какой-то, напора воды нет, даже чтобы помыться. Вокруг одни сауны, автомойки и особняки с бассейнами, неужели простой народ, который всем этим не пользуется, должен оплачивать то, на чем кто-то зарабатывает?» — поинтересовалась она.

В Бишкекводоканале отметили, что оплата взималась и ранее, но для этого владелец дома должен был заключать договор с предприятием.

«Бишкекводоканал упростил процедуру выдачи разрешения на полив питьевой водой зеленых насаждений. Теперь жители частного сектора могут не обращаться в Водоканал, не стоять в очередях, а произвести оплату и получить автоматически разрешение на полив. Но только в ночное время, с 0.00 до 5.00», — сообщили на предприятии.

Стоимость рассчитана исходя из расчета среднестатистической площади полива в 1,5 сотки (150 квадратных метров) в месяц — 148,17 сома. За поливной сезон — с мая по сентябрь — сумма составляет 740,83 сома.

«Если абонент не поливает огород, можно сообщить об этом контролеру или обратиться в Водоканал, и таким абонентам оплата начисляться не будет. Если поливаемая площадь отличается от расчетной, он также вправе обратиться в абонентский отдел Водоканала (по телефону, электронной почте либо лично) за корректировкой», — отметили в Бишкекводоканале.

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